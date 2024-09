Com finalistas definidos, Império do Povo prepara escolha do samba-enredo para 2025

Agremiação, atual campeã do desfile das escolas de samba, representa o município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após várias seletivas, a Escola de Samba Império do Povo, que representa o município de Santana, a 17 km de Macapá, definiu os três sambas-enredos finalistas no festival que escolherá a composição que a agremiação levará ao Carnaval 2025. A atual campeã do desfile das escolas de samba terá como tema a arte indígena Kusiwa: o caminho desenhado sobre a pele.

Desde julho, ocorreu o processo de divulgação da sinopse com a temática e os prazos de inscrição para os compositores interessados. Na fase semifinal, 16 composições participaram da seletiva. Agora, a agremiação se prepara para a grande final, que será realizada no próximo dia 12 em uma casa de shows de Santana.

“Chegamos à fase decisiva, em que apenas três sambas-enredos foram selecionados para a grande final. Tivemos um número alto de composições, que passaram por um crivo, e agora três delas disputarão a final no próximo dia 12, para a qual todos estão convidados”, afirmou Wesley Braga, presidente da Império do Povo.

O Festival de Samba-Enredo faz parte do projeto “Fabricando Carnaval”, desenvolvido pela escola, que oferece diversas oficinas de qualificação profissional para a população. Além disso, a Império do Povo pagará ao autor da composição vencedora a quantia de R$ 20 mil.

Os três sambas selecionados serão interpretados pelo novo puxador da escola, Luid Carioquinha, acompanhado pela bateria da Império do Povo.