Com sensação térmica acima dos 40º, Macapá experimenta abrigo com ar condicionado

Abrigo foi construído pelo governo na Avenida FAB, no Centro da capital

Compartilhamentos

Do EDITOR

Pela primeira vez, Macapá terá um abrigo de ônibus com ar condicionado. A novidade é um piloto, ou seja, uma experiência que o governo do Estado está fazendo para testar um novo modelo para passageiros do transporte público. O Estado gerencia o serviço intermunicipal, mas o abrigo servirá para os dois públicos. Se a população cuidar bem do novo espaço, que terá até wi-fi e energia solar, a ideia é construir novas unidades com participação da iniciativa privada. Veja na reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.