Com show histórico de Nattan, Expofeira bate recorde de público

O cantor Nattan fez um show inesquecível na 53ª Expofeira do Amapá, encantando um público que lotou a Arena Rio Amazonas, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Com energia contagiante e repertório de hits como “Amar Na Praia”, “Americana Na Vaquejada”, e “Tem Cabaré Essa Noite”, Nattan não deixou ninguém parado durante horas de apresentação.

O impacto do show pôde ser sentido antes mesmo do início, quando mais de 100 mil veículos seguiram em direção ao parque de exposições, reforçando a magnitude do evento. A organização do evento ainda não divulgou o público.

A arena foi tomada por uma multidão vibrante, que acompanhou cada música com entusiasmo. O ambiente estava repleto de alegria, luzes e sorrisos, criando uma atmosfera marcante e histórica para o evento.

A mistura de energia do palco e a alegria coletiva na plateia transformou a apresentação em um dos momentos mais comentados desta edição deste ano da Expofeira.

A 53ª Expofeira do Amapá se consolidou como um dos maiores eventos culturais da região, trazendo grandes artistas nacionais e promovendo a integração do público amapaense com diversas atrações culturais, gastronômicas e de entretenimento.