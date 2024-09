Lucas 8

Compartilhamentos

Existem pessoas que se calam, mesmo diante de grandes bênçãos, e acabam não compartilhando essas maravilhas com outras pessoas. Veja o que aconteceu em Lucas 8, que conta a história da “mulher do fluxo”. Ela tinha uma hemorragia que nunca curava, até tocar nas vestes de Jesus. Tenha uma ótima sexta-feira (20) com o nosso Deus!