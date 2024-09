Comunidades Ribeirinhas recebem treinamento para inaugurar Roteiros de Turismo Rural

Pracuúba, localizado a 280 km de Macapá, busca introduzir práticas sustentáveis na oferta de produtos e serviços turísticos.

Estruturar um trabalho que envolva a comunidade em atividades turísticas para fomentar a economia é a proposta do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado do Amapá (Singtur), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e a Prefeitura de Pracuúba, que finalizam nesta semana o curso de capacitação para Condutores de Turismo Rural.

O município, localizado a 280 km de Macapá, busca introduzir práticas sustentáveis na oferta de produtos e serviços turísticos para garantir a manutenção de empregos e a permanência das comunidades rurais na região. Nesse modelo de desenvolvimento, as comunidades locais assumem o papel principal nas melhorias socioeconômicas, transformando seus modos de vida, história, cultura e preservação ambiental em fontes de lazer, entretenimento e conhecimento para os visitantes.

Iniciativas semelhantes já mostram resultados positivos em Reservas Extrativistas do estado do Amazonas, onde o Turismo de Base Comunitária representa um acréscimo de 20% na receita anual das famílias.

As potencialidades dos produtos turísticos foram apresentadas para cerca de dezesseis jovens durante a etapa de formação em Pracuúba. No período da manhã, eles participaram de aulas teóricas na sede do município. À tarde, realizaram atividades de campo com visitas a propriedades rurais, balneários, à Cachoeira do Breu e roteiros de lancha pelo Rio Flexal.

“Nosso desafio é envolver mais pessoas nesse trabalho — jovens, mulheres, pescadores, vaqueiros, todos que possuem conhecimento sobre o território de Pracuúba e a paisagem da região”, afirmou o Secretário de Turismo do município, Paulo Oliveira.

Próxima Etapa

Para o presidente do Singtur e instrutor do SENAR, Vagner Lins, a principal estratégia para o sucesso deste trabalho é incentivar a comunidade a refletir sobre seu próprio espaço e os locais com os quais se identifica. Esse processo de enriquecimento de ideias visa promover a melhoria da autoestima e despertar para a necessidade de implantação de infraestrutura turística básica, por meio de ações planejadas, capacitação e marketing.

Os pacotes de Turismo Rural desenvolvidos pelos jovens de Pracuúba já atraíram o interesse de três agências de turismo de Macapá. O Singtur pretende formalizar as parcerias com essas agências a partir do início de setembro, para então iniciar a divulgação e comercialização dos roteiros.