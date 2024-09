Concurso de desenho sobre os bombeiros premiará crianças com dia especial no quartel

As crianças poderão participar com desenhos feitos à mão, em papel A4, respeitando o tema proposto.

Estão abertas as inscrições do concurso de desenho infantil “Colorindo a Vida”, que vai estimular a criatividade das crianças e valorizar o papel do Corpo de Bombeiros. A ação, promovida pelo Governo do Amapá, destaca a aproximação da corporação com a comunidade, principalmente com as crianças.

Os pequenos artistas terão a oportunidade de retratar, por meio do desenho, o trabalho dos bombeiros militares. O tema deve abordar a atuação da corporação, incentivando as crianças a explorar a imaginação e o espírito de cidadania.

Voltado para crianças da Região Metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão, o concurso está dividido em duas categorias: uma para crianças de 7 a 8 anos e outra para crianças de 9 a 10 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de outubro, e os desenhos devem ser enviados em formato de imagem JPEG ou PNG, via mensagem privada para o Instagram oficial do CBM do Amapá (@cbmap). As crianças poderão participar com desenhos feitos à mão, em papel A4, respeitando o tema proposto.

As crianças que apresentarem os melhores trabalhos vão ganhar uma manhã de lazer no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, com direito a um passeio de viatura e a recepção de um kit escolar personalizado. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 11 de outubro.

