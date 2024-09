Condenado por estuprar sobrinha com Down é localizado pela polícia

Crimes ocorreram em 2020, na zona norte. Estuprador foi apresentado no Iapen

Por OLHO DE BOTO

Os crimes sexuais não param de chocar. Ontem (14), policiais civis do Amapá localizaram um homem condenado por estuprar as quatro sobrinhas. Uma delas (já falecida) tinha síndrome de Down.

Há poucas informações sobre as circunstâncias dos crimes, mas eles ocorreram em 2020, no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

A Polícia Civil não divulgou o nome, mas o Portal SN apurou que se trata de Valdecy do Nascimento Lemos, de 62 anos.

A prisão foi efetivada por policiais da 8ª DP da capital, que cumpriram três mandados de prisão definitiva, uma para cada sobrinha viva. As buscas ao criminoso foram comandada pelo delegado Alan Moutinho.

Valdecy foi encaminhado para audiência de custódia, e depois apresentado no Instituto de Administração Penitenciária para início do cumprimento da pena.