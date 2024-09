Conduzido pela FADESP, Companhia Docas realiza concurso; veja o EDITAL

Ao todo, serão imediatamente contratados 15 profissionais, além de cadastrato reserva, para atuação no complexo portuário de Santana

Por SELES NAFES

Estão abertas, até o dia 3 de outubro, as inscrições para o concurso público da Companhia Docas de Santana (CDSA), órgão municipal que administra o complexo do Porto de Santana, cidade a 17 km da capital, Macapá. O certame está sendo conduzido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), entidade privada que coleciona um extenso currículo de concursos e processos seletivos no Amapá e no Pará.

São 15 vagas imediatas para os cargos de: assistente administrativo, assistente operacional, operador de equipamentos, guarda portuário e inspetor da Guarda Portuária.

Veja abaixo o detalhamento das vagas imediatas, além de mais informações sobre o cadastro reserva:

Para se INSCREVER, CLIQUE AQUI.

As vagas disponíveis, descritas no Anexo I do edital, contemplam diversos cargos, e os candidatos passarão por um processo seletivo composto por várias etapas. A primeira fase será o Exame de Habilidades e Conhecimentos, com a aplicação de Prova Objetiva.

Além disso, o concurso prevê exames adicionais, conforme a natureza dos cargos. Entre eles, estão:

Exame Médico (caráter eliminatório), para todos os candidatos aprovados nas Provas Objetivas.

Teste de Aptidão Física (caráter eliminatório) para candidatos aos cargos de Guarda Portuário e Inspetor da Guarda Portuária, que passarem pelo Exame Médico.

Prova Prática (caráter eliminatório e classificatório) para candidatos ao cargo de Operador de Equipamentos, após a aprovação no Exame Médico.

Teste de Aptidão Psicológica para Manuseio de Arma de Fogo (caráter eliminatório), obrigatório para os candidatos aos cargos de Guarda Portuário e Inspetor da Guarda Portuária que avançarem no Teste de Aptidão Física.

O valor da inscrição para todos os cargos é de R$ 90,00. Também foram abertos prazos para pedir a isenção da taxa e para inscrição de pessoas portadora de deficiência.

LEIA AQUI O EDITAL

O Portal SN conversou com o coordenador de Concursos e Seleções da FADESP, Luciano Nicolau da Costa Júnior. Administrador e pós-graduando em Governança Corporativa, o coordenador está na fundação desde 2008, e atuou no planejamento e condução de mais de 180 concursos e processos seletivos no Amapá e Pará.

Há quanto tempo existe a fundação?

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa nasceu em 1977, com a missão de dar suporte às atividades da Universidade Federal do Pará e, por conseguinte, ao longo de seus quase 47 anos de existência, apoiar o desenvolvimento científico, social e tecnológico da Amazônia.

Qual seu objetivo? Ela tem autonomia administrativa e financeira?

Nossa missão é trabalhar pelo desenvolvimento da região Amazônica e, além da UFPA, a FADESP é a fundação de apoio de outras 8 instituições (CENSIPAM, Instituto Evandro Chagas, INPA, IFPA, Museu Goeldi, UFOPA, UFRA e UNIFESSPA).

A FADESP tem autonomia administrativa e financeira, o que nos torna a maior e mais importante Fundação de Amparo de toda a Amazônia brasileira.

Qual a importância de um concurso como esse, no Amapá, para a fundação que fica no Pará?

A FADESP trabalha pelo desenvolvimento da região amazônica e dos amazônidas indistintamente. Realizar este concurso reafirma nossa missão e nossa vocação, uma vez que a FADESP já realizou concursos para instituições de fora do Pará.

Qual a estrutura da fundação para atender essa demanda do município de Santana e outras cidades do país?

A Coordenação operacionaliza concursos e demais processos seletivos, públicos ou privados, em consonância com os princípios institucionais da FADESP de competência, comprometimento, credibilidade, eficiência, espírito de equipe, modernidade, inovação, legalidade, responsabilidade social e transparência. Temos a tranquilidade de uma equipe que há 20 anos trabalha com concursos públicos, uma herança da própria UFPA.

Destacamos o alto nível de qualificação profissional do corpo elaborador das provas: professores mestres/doutores, pertencentes aos quadros da Universidade Federal do Pará, compromissados com a qualidade, o sigilo, a confidencialidade e inexistência de conflito de interesse na realização de seus serviços.

Segurança é fator prioritário e a FADESP tem absoluto controle interno de todas as etapas, já em campo: do treinamento das equipes de fiscalização, rompimento dos lacres dos malotes, passando por fotografia dos candidatos, uso de detectores de metais, até o lacre dos malotes, quando da finalização de todo o processo no retorno à sede da instituição.

Cite alguns concursos realizados por vocês

Secretaria da Fazenda do Estado do Pará – SEFA/PA, Ministério Público do Estado do Pará – MP/PA, Defensoria Pública do Estado do Pará, Secretaria de Educação do Estado do Pará – SEDUC/PA, Secretaria de Saúde do Estado do Pará – SESPA/PA, Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, Banpará, Polícia Militar do Pará, Detran-PA, Instituto de Polícia Científica Renato Chaves, Prefeitura de Marabá, Prefeitura de Capanema, Prefeitura de Breves, Prefeitura de Castanhal, entre outros.