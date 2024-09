Corpo de homem que estava desaparecido é achado carbonizado

Williamson Kleiton Magave havia sido visto pela última vez no dia 15 de agosto.

Por OLHO DE BOTO

Foi desvendado o mistério sobre o funcionário público desaparecido desde o dia 15 do mês passado. A Polícia Civil do Amapá confirmou, nesta quarta-feira (4), que os restos mortais de Williamson Kleiton Magave Santos foram encontrados na última segunda-feira (2), no km 40 da BR 210, em Macapá. Ele era morador do Bairro Jardim Felicidade 1, zona norte de Macapá.

A vítima, de 38 anos, trabalhava em uma universidade na cidade de Santana, a 17 km da capital. O Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas (NIPD) está tratando o caso como homicídio, mas a motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas.

O laudo que revelará a causa da morte ainda não foi emitido pela Polícia Científica. No entanto, o titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa, Leonardo Leite, confirmou que a ossada apresentava sinais visíveis de carbonização e, pelo estado do corpo, acredita-se que a vítima tenha sido morta na mesma noite em que saiu em sua motocicleta, uma Biz de cor branca.

A Polícia Civil continua a busca por pistas que possam esclarecer o caso, e mais informações não serão divulgadas para não comprometer as investigações. Informações que possam contribuir para a elucidação do crime podem ser repassadas pelo disk-denúncia da Delegacia de Homicídios, no número 9 9170 4302.