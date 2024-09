Criminosos usavam estilingue para arremessar drogas para dentro do Iapen, diz polícia

Além dos materiais apreendidos, um homem foi preso e apresentado à Polícia Civil do Amapá, por tráfico de drogas.

Por OLHO DE BOTO

Policiais penais frustraram uma tentativa de arremessar drogas e acessórios de celular para dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (24), quando dois suspeitos foram avistados em uma área de mata próxima ao presídio, utilizando um estilingue para lançar o material por cima da muralha.

Os policiais penais conseguiram impedir o crime, forçando os criminosos a fugirem pela mata. Os suspeitos deixaram para trás cinco carregadores de celular, um cabo USB, um fone de ouvido e o estilingue utilizado para o arremesso.

Durante a fuga, os criminosos foram vistos entrando em um Fiat Pálio branco, que estava estacionado na Rua 9, próximo à penitenciária feminina. Uma testemunha conseguiu registrar parcialmente a placa do veículo e identificou um adesivo de campanha de um candidato a vereador no vidro traseiro.

Com essas informações, a equipe da Operação Protetor intensificou as buscas e, na Avenida Carlos Lins Cortes, no Bairro Infraero II, já na zona norte, localizou o veículo. Ao perceber a aproximação da polícia, o motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi interceptado pela equipe.

Segundo o major Wendel, subcomandante da Operação Protetor, no carro estava um casal: Rosiran Fernandes do Amaral, de 40 anos, e a sua esposa. De acordo com a polícia, ela já tem passagens por tráfico de drogas. Durante a revista no veículo, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo 25 porções de crack, 28 porções de cocaína e duas porções de maconha, além de uma pequena quantia em dinheiro, em espécie.

Rosiran negou ser o dono das drogas e qualquer envolvimento com a tentativa de arremesso dos materiais ilícitos para dentro do presídio. Não houve provas de que a esposa tivesse ciência dos crimes em andamento, por isso, ela foi liberada. Mas, o marido foi preso em flagrante.

O Portal Seles Nafes apurou que, no seu perfil nas redes sociais, a esposa dele apoia o mesmo candidato do adesivo que estava no vidro traseiro do veículo usado pelo casal e que foi avistado dando fuga aos criminosos que tentavam lançar materiais ilícitos para dentro do Iapen.

Rosiran foi apresentado no Ciosp do Pacoval, autuado em flagrante por tráfico e deve passar por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Operação Protetor

De acordo com o major Wendel, nos últimos seis dias de operação em Macapá, foram 10 pessoas presas por tráfico de drogas, roubos e outros crimes, com apoio do serviço de motopatrulhamento do 2º Batalhão da PM.