Curso Diferencial: 1º lugar geral em medicina abre vagas para “Intensivão” do Enem

Por RODRIGO DIAS

Em 2023, surgiu o Curso Diferencial, fruto da união dos professores Ricardo Otero, Augusto Corrêa, Leonardo Imbiriba, Toni Ribeiro e Bernardino Maia. Já no primeiro ano, o curso alcançou o melhor percentual de aprovados na turma específica do pré-Enem.

Parte desse sucesso se deve às metodologias assertivas aplicadas para o desenvolvimento dos alunos, com um olhar individualizado para que cada estudante tenha um desempenho superior ao esperado.

O curso possui mais de 50% de aprovação em medicina, com destaque para o aluno Gael Torres, que conquistou o 1º lugar geral.

Agora, a meta é ampliar ainda mais o número de aprovados. Para isso, foram abertas vagas para um “Intensivão”. O professor e administrador Bernardino Maia detalhou o processo. Confira no vídeo:

As aulas semanais ocorrem de acordo com o curso escolhido pelo aluno, nos turnos da manhã, tarde e noite. O Curso Diferencial oferece salas climatizadas, lousas interativas e lanchonete.

O Curso Diferencial está localizado no cruzamento da Rua Leopoldo Machado com a Avenida Duque de Caxias, nº 1426, no Centro de Macapá.

Para mais informações, entre em contato pelo número (96) 98114-4099.