“De graça, estamos aproveitando”, diz fã em shows de Dilsinho e Péricles

EXPOFEIRA DO AMAPÁ

Pagodeiros reuniram multidão no palco principal do Parque de Exposição da Fazendinha, em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Os cantores de pagode Dilsinho e Péricles foram as principais atrações da 53ª Expofeira do Amapá na noite de terça-feira (3), reunindo uma multidão no palco principal. O público apaixonado e amante de boa música cantou, de forma entusiasmada, diversos sucessos dos artistas.

O primeiro a se apresentar foi Dilsinho, que agradeceu a oportunidade de retornar ao Amapá. O cantor trouxe ao palco tanto novas músicas quanto hits consagrados, como “Refém”, “Péssimo Negócio” e “Diferentão”.

Em seguida, Péricles subiu ao palco, comentando que esta foi a primeira vez que veio ao Amapá em carreira solo. Impressionado com o carinho dos amapaenses, o artista relembrou sucessos como “Melhor Eu Ir”, “Até Que Durou” e “Tá Vendo Aquela Lua”.

Jhemelly Silva, uma jovem apaixonada por pagode, chegou por volta de 20h30 na arena Rio Amazonas para ficar bem perto do palco. Ela não conteve a emoção ao viver a experiência. “É a primeira vez que estou tendo essa oportunidade. Foi uma experiência incrível curtir o show aproveitando cada minuto. Hoje fui feliz e não foi pouco”, disse.

Edmilson Roque, morador de Santana e fã de pagode, cantou junto muitos sucessos dos artistas. “Vim para vários shows na Expofeira com minha mulher: o de Bruno e Marrone, Dubdogz, Super Pop, Safadão, Dilsinho e Péricles. Esses shows nacionais costumam custar R$ 150 ou mais para participar, e aqui é de graça. Estamos aproveitando bem de perto”, comentou.

Nesta quarta-feira (4), é a vez do cantor sertanejo Luan Santana subir ao palco da arena Rio Amazonas, na área do Parque de Exposições da Fazendinha, a partir das 22h.