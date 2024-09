“Deus conhece o coração de cada um”, diz Diocese ao confirmar morte de padre

Padre Francivaldo era influente dentro da comunidade Católica local, comandou o Santuário de Fátima e foi vigário geral de Macapá.

A Diocese de Macapá confirmou, por meio de uma nota oficial, o falecimento do padre Francivaldo Lima da Silva, de 52 anos, encontrado morto na noite da última sexta-feira (7) em seu apartamento.

O ex-vigário geral da cidade estava afastado de suas funções desde junho, após ser acusado de assédio sexual a jovens da igreja, o que levou à abertura de um inquérito pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA).

Apesar de a investigação policial ainda estar em andamento, com a justiça não tendo se pronunciado sobre o pedido de prisão preventiva do religioso, não há indícios de homicídio, de acordo com fontes próximas ao caso.

A Diocese de Macapá, por meio do bispo do Amapá, Dom Pedro José Conti, divulgou uma nota em que expressa pesar pela morte do sacerdote, mas adotou um tom de cautela.

“Não cabe a nós julgar as pessoas. Somente o Divino Pai conhece o que se passa no coração de cada um”, declarou o bispo, pedindo orações pela alma do padre Francivaldo e por seus familiares enlutados.

Padre Francivaldo era uma figura influente dentro da Igreja Católica local, tendo comandado o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e atuado como vigário geral de Macapá. Contudo, sua trajetória passou a ser manchada pelas denúncias de assédio, reveladas publicamente no final de agosto.

As acusações apontam que o padre utilizava de sua proximidade com os jovens para fazer investidas sexuais, incluindo o envio de mensagens inapropriadas e nudes via WhatsApp. Relatos de ex-coroinhas e seminaristas apontam que o religioso fazia propostas sexuais e, em alguns casos, oferecia dinheiro em troca dessas relações.

Um dos casos mais graves envolveu um jovem ex-coroinha, que chegou a planejar suicídio devido às investidas de Francivaldo, segundo o inquérito policial. A vítima atualmente passa por tratamento psicológico. No total, seis vítimas relataram episódios de assédio que teriam ocorrido ao longo de vários anos, em ambientes como o seminário e em acampamentos organizados pelo padre em uma propriedade na zona rural de Macapá.

O advogado designado pela Diocese para defender o padre, Eduardo Segato, havia afirmado que se pronunciaria assim que tivesse acesso ao inquérito, mas até o momento do falecimento, não havia feito declarações públicas.

Veja a íntegra da nota da Diocese:

Nota de Falecimento

“A Diocese de Macapá comunica com pesar o falecimento do padre FRANCIVALDO LIMA DA SILVA. Em nota o bispo de Macapá expressa:

Neste sábado,7, todos nós fomos surpreendidos pela trágica notícia do falecimento do padre FRANCIVALDO LIMA da SILVA.

Aguardamos os laudos da Polícia para conhecer as causas da morte. Não cabe a nós julgar as pessoas.

Neste momento só podemos pedir a misericórdia do Divino Pai porque somente Ele conhece o que se passa no coração de cada um.

Convido a todos a rezar pela alma do pe. Francivaldo e pelos seus familiares enlutados”.

Dom Pedro José Conti.