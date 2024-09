“É bom ser lembrada”, diz idosa ao receber abraço e doação do Bope no Abrigo São José

Com um sorriso transbordando alegria, Maria Lídia participou de atividades lúdicas, cantou hinos religiosos e, o mais importante: sentiu o calor humano.

Por RODRIGO DIAS

Aos 88 anos, dona Maria Lídia dos Santos Barroso, viveu uma manhã especial nesta terça-feira (24). Moradora do Abrigo São José, em Macapá, ela foi surpreendida por uma ação solidária da Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Amapá.

Com um sorriso transbordando alegria, a idosa participou de atividades lúdicas, cantou hinos religiosos e, o mais importante: sentiu o calor humano através de um abraço sincero. O carinho e atenção que recebeu mudaram tudo: na rotina do abrigo, pequenos gestos fazem toda a diferença.

“Tive um filho, mas ele mora longe. Estou aqui por causa de uma doença e, quando vi a polícia chegar e fazer tudo isso, fiquei alegre, porque é bom ser lembrada. Ainda ganhei um abraço bem apertado, mudou meu dia”, disse, emocionada.

Para o capitão João Oliveira, comandante do Choque, o 6° Curso da companhia, que inicia na próxima quinta-feira (26), já começa com um importante ensinamento: o compromisso social dos policiais com a comunidade que eles juraram proteger.

“Esse período de adaptação é fundamental para o aluno. A ação visa estreitar o laço com a comunidade e mostrar uma realidade que, muitas vezes, o aluno esquece. A polícia precisa estar próxima das pessoas para entender seus desafios e problemas. Isso desperta não só o lado técnico e profissional do policial, mas também o humano”, refletiu o capitão.

O curso, que contará com 31 participantes das Polícias Militar, Civil, Penal, Rodoviária Federal e das PMs de Rondônia, Amazonas e Maranhão, é reconhecido nacionalmente. Um dos participantes, Jorge Henrique, que veio de Rondônia, falou com entusiasmo sobre a experiência.

“Sou PRF lotado na 3ª DP de Ariquemes-RO. O curso de Operações de Choque do Amapá é muito conceituado e respeitado em todo o Brasil. Para mim, é uma oportunidade única de aprendizado e crescimento”, afirmou o aluno.

As assistentes sociais Amanda Amanajás e Ariana Souza sabem o quanto gestos de solidariedade impactam os idosos.

“A maioria dos nossos 80 idosos não tem vínculo familiar. Receber amor e carinho é algo que eles valorizam muito. Essas ações sociais fazem uma diferença imensa, melhoram o desenvolvimento emocional e humanizam as relações”, explicou Ariana.

O 6° Curso de Operações do Choque terá duração de dois meses.