Em 4 cidades, apenas 2 candidatos disputam o cargo de prefeito

Desses 4, o que tem menos eleitores é Serra do Navio

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) entrou na reta final de análise dos pedidos de registros de candidaturas a prefeitura, e quase todas as chapas já foram liberadas. Em quatro municípios, apenas dois candidatos disputam os votos.

Em Tartarugalzinho (11,6 mil eleitores), os candidatos são o atual prefeito Bruno Mineiro (União) e o ex-prefeito Rildo Oliveira (PRD). Bruno continuará com o vice Javã Castanho (SD) na chapa, enquanto Rildo traz o empresário Morungaba (Podemos)

Em Serra do Navio (4,5 mil eleitores), disputam votos o empresário Enoque Pacheco (PP), e a atual prefeita Paulinha Santos (MDB). Pacheco tem como candidata a vice a nutricionista Amazonia dos Santos (REP), e Paulinha o vereador Naaliel Castelo (PDT).

Em Itaubal (9,9 mil eleitores), a briga é entre o empresário Jaisom Picanço (União), que tem como vice o Professor Gil (SD); e o empresário Teco (MDB), que tem como vice o servidor público Gilvam Homobono (PSD).

No município de Pedra Branca do Amapari (11 mil eleitores), a disputa será entre dois candidatos em “chapas puras”. Irmão Wilson (PRD) terá como vice a Professora Richelly, do mesmo partido; e o atual vice-prefeito Marcelo Pantoja (União) tem como candidata a vice Drª Geysa, também do União Brasil.

Ao todo, o número de eleitores no Amapá é de 571,3 mil eleitores, segundo o TRE.