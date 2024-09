Em exposição, Manari mostra condomínios entregues e revela o que vem por aí

Na Expofeira, empresa fez uma retrospectiva dos principais empreendimentos entregues nos últimos meses

A urbanizadora Manari, a principal construtora de residenciais e condomínios de alto padrão no Amapá, fez uma exposição de 11 dias mostrando todos os empreendimentos que já foram entregues neste ano, e o que ainda vem por aí. No belíssimo estande da empresa na Expofeira, nós falamos com o diretor da Manari, Douglas Santos, que já deixou uma pitada de curiosidade sobre os projetos que serão lançados em 2025. Mais informações sobre condomínios como o Morada do Sol, 99192-6792. Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.