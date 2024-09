LSD reúne casal de pastores, um contador, um assistente administrativo e um comerciário na missão de pregar para os roqueiros

Em 1992, um grupo de jovens cristãos de Macapá, apaixonados por rock, decidiu criar uma banda com um nome inusitado. Eles usaram uma sigla relacionada a uma droga sintética para chamar a atenção para o verdadeiro significado da proposta. Apesar de algum preconceito com o estilo heavy metal, a LSD (Louvado Seja Deus) virou um projeto missionário que tem alcançado os roqueiros e ajudado a levar a mensagem do Evangelho.