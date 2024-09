Em Oiapoque, Pesquisa F5 põe Breno na frente com 54,4%

Cenário é o oposto do que foi apresentado ontem pelo Instituto Doxa

Por SELES NAFES

Diferente do que a Doxa divulgou ontem (26), o Instituto F5, que este ano está realizando pesquisas em todos os municípios, coloca na frente da disputa eleitoral em Oiapoque o atual prefeito Breno Almeida (PP). O gestor candidato à reeleição aparece com 54,4% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao eleitor.

As 379 entrevistas presenciais foram realizadas entre os dias 18 e 21 de setembro, e a pesquisa foi registrada no TRE sob o número AP-03356/2024.

Ainda na estimulada, o segundo colocado na pesquisa é Inácio (PDT), com 16,1% das intenções de voto, seguido por Maria Orlanda (PSDB), que aparece com 10,6%. Já o delegado Charles (PSB) soma 5,5% das intenções, enquanto 10% dos eleitores afirmaram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa também trouxe à tona a polarização entre os principais candidatos e destacou a estabilidade do eleitorado de Breno, que lidera com uma margem confortável sobre os demais concorrentes.

O levantamento revela que 72,3% dos eleitores que declararam voto no atual líder dizem que sua escolha é definitiva, enquanto 24,8% ainda podem mudar de opinião até o dia da votação.

Ontem, a pesquisa divulgada pela Doxa dava Maria Orlanda na frente com mais de 50% das intenções de voto, com Breno em segundo com 24%

Rejeição

A avaliação da rejeição dos candidatos também foi um ponto importante do estudo. A ex-prefeita Maria Orlanda lidera o índice de rejeição, com 35,6% dos eleitores afirmando que não votariam nela “de jeito nenhum”. O delegado Charles segue em segundo lugar na rejeição, com 22,2%, e Breno registra 13,2%.

Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu a percepção da população sobre a gestão atual.

O desempenho pessoal de Breno obteve 52,5% de aprovação como prefeito, enquanto 37,7% desaprovam sua administração. A gestão, somando ótimo, bom e regular chega a 67%.