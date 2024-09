Em Oiapoque, pesquisa mostra liderança de Maria Orlanda, com 50,8%

Atual prefeito Breno Almeida aparece com 26,1%

Por SELES NAFES

Pesquisa de intenção de votos do Instituto Doxa, divulgada nesta quarta-feira (25) e registrada no TRE do Amapá, mostra a liderança da ex-prefeita Maria Orlanda (PSDB) na corrida pela prefeitura de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes da disputa são apresentados pelo entrevistador ao eleitor, ela aparece com 50,8% das intenções de voto. O atual prefeito, Breno Almeida (PP), tem 26,1%, seguido do Delegado Inácio (PDT), com 8,3%, e Delegado Charles (PSB), 3%.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor precisa lembrar dos nomes, Maria Orlanda também lidera com 48,8%, seguida de Breno com 24,1%.

Já no quesito rejeição, Breno possui a maior taxa, com 42,2%, e Maria Orlanda tem 19,1%. O Delegado Charles (PSB) tem 20,1%; e Inácio (PDT)

enfrenta a resistência de 9,9%.

O instituto perguntou como o eleitor avalia o governo de Breno Almeida. A gestão do atual prefeito enfrenta altos índices de desaprovação, com 58% dos eleitores insatisfeitos. Cerca de 36% aprovam sua administração.

Já o governador Clécio Luís e o presidente Lula são amplamente aprovados em Oiapoque, com 82% e 83% de aprovação, respectivamente.

A pesquisa foi contratada pela Associação Marabaixo Cria, realizada com 400 eleitores e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número AP-02813/2024, com uma margem de erro de 4,9 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.