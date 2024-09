Em região ribeirinha, policiais são atacados a tiros e matam suspeito

CONFRONTO COM A POLÍCIA

Foi durante a Operação Protetor que policiais receberam denúncias sobre criminoso na Ilha de Santana

Por OLHO DE BOTO

Forças de segurança foram atacadas a tiros, na manhã desta sexta-feira (13), e um homem acabou morto no revide de uma patrulha terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA), na Ilha de Santana, região ribeirinha do município de Santana.

Com o atirador, identificado como Ezequiel Mendes de Oliveira, de 19 anos, foram encontradas várias porções de drogas.

O capitão Bryan Fonseca acredita que a arma que o indivíduo empunhava pode ter sido a mesma usada em um homicídio ocorrido na semana passada, na mesma região.

Foi em Santana durante a Operação Protetor, composta pelo GTA e a PM, que os agentes foram informados de que do outro lado do rio, na Ilha de Santana, haveria um bando armado e em posse de entorpecentes.

Lá, os policiais disseram ter sido recebidos a tiros e que ainda socorreram o atirador baleado até o hospital, onde ele já chegou sem vida.

A ação de combate ao crime organizado contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Sejusp.