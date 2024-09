Em sua 1ª vez na Expofeira, empreendedora bate recorde de vendas

O "Delícias da Jô" é um empreendimento nascido durante a pandemia de Covid-19 em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Regularizar um microempreendimento e melhorar a qualidade do atendimento são desafios para qualquer empreendedor. Encarando essas dificuldades, Jordelane Silva decidiu levar seu negócio de comidas típicas e chapas, o “Delícias da Jô”, para a 53ª Expofeira do Amapá. O resultado foi um sucesso.

“Eu não tinha uma meta específica, mas calculamos vendas entre R$ 12 mil e R$ 15 mil. Nunca tinha vendido R$ 15 mil em menos de quinze dias. Com esse valor, quero investir mais. Vou aprimorar meus equipamentos, comprar um freezer e outras coisas”, celebrou.

O “Delícias da Jô” é um dos muitos empreendimentos nascidos durante a pandemia de Covid-19, período em que muitas famílias precisaram se reinventar. Inicialmente, o negócio funcionava de maneira informal, com vendas em calçadas de vizinhos ou familiares.

Jordelane começou vendendo croquetes e pastéis, iguarias que até hoje são suas especialidades, impulsionada pelos amigos. “Na pandemia, me incentivaram muito: ‘por que você não vende fora? Vai dar certo’. Comecei vendendo na frente da casa de uma vizinha, depois na frente da minha casa”, relembra.

Com o sucesso, a empreendedora conseguiu formalizar o negócio e, há cinco meses, deu ao “Delícias da Jô” a identidade que sempre sonhou. Além dos tradicionais croquetes e pastéis, Jordelane adicionou ao cardápio pratos típicos como a maniçoba e as chapas, que fizeram sucesso na Expofeira.

“É minha primeira vez aqui e está sendo uma experiência incrível. Conhecer pessoas que elogiam sua comida e voltam é gratificante. Se é bom, elas voltam, então estou dando meu melhor”, afirmou.

Aproveitando o sucesso, Jordelane convidou os clientes a visitarem seu ponto físico na Avenida dos Xavantes, nº 143, no bairro Beirol, Zona Sul de Macapá. Com a clientela conquistada na Expofeira, ela espera não apenas adquirir o freezer dos sonhos, mas também expandir o negócio e alcançar novos objetivos.

Expofeira 2024

A 53ª Expofeira do Amapá, consolidada como a maior feira de negócios da Amazônia, contou com uma estrutura ampliada, incluindo palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação e espaços agrícolas. O evento também promoveu a participação de 700 microempreendedores, um aumento em relação aos 521 do ano anterior, além de 532 empresas expondo seus produtos e serviços.