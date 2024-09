Empresa da família Favacho que ganhou contrato de R$ 300 milhões nega favorecimento

A Cimentos do Norte enviou nota ao Portal SN dizendo que “repudia insinuações”

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Cimentos do Norte, empresa de propriedade da família do deputado federal Acácio Favacho (MDB), negou qualquer tipo de favorecimento no contrato de R$ 299,5 milhões assinado com a prefeitura de Macapá, no fim de agosto.

A empresa enviou nota de esclarecimento ao Portal SN depois da reportagem que mostrou o resultado da licitação para asfaltamento de ruas, e as ligações políticas entre a família dona da empresa e o prefeito Dr Furlan (MDB), que são aliados. A Cimentos é registrada em nome da mãe do parlamentar, a ex-deputada Francisca Favacho, que também é mãe do deputado estadual Júnior Favacho.

Na nota, a empresa informa que faz parte do consórcio “Cidade de Macapá”, vencedor da licitação, junto com a CFX Empreendimentos. E que o processo licitatório contou a participação de seis empresas, o que teria demonstrando competitividade e transparência do certame.

A empresa diz ainda que gera empregos, contribui para o desenvolvimento da região e tem um histórico de obras entregues “com excelência”.

“Ressaltamos ainda que o resultado foi homologado e publicado no mesmo Diário Oficial da União, cumprindo todas as exigências legais de publicidade e transparência. A contratação foi baseada em critérios técnicos e financeiros definidos no edital, sem qualquer favorecimento a qualquer uma das partes envolvidas”, garante a empresa.

“Repudiamos veementemente as insinuações de que o processo licitatório tenha sido direcionado ou influenciado por vínculos políticos”, acrescentou.