Empresa que constrói casas em ‘isopor’ mostra tecnologia na Expofeira

Matheus Nobre, da Nobre Construção, importou a tecnologia do Sul do Brasil

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma empresa do Amapá está revolucionando a maneira de construir imóveis. A Nobre Construções está construindo e entregando casas em EPS, o nome técnico do isopor. Na verdade, tratam-se de painéis monolíticos envolvidos com malhas de aço galvanizado e duas camadas de uma argamassa diferenciada. Resultado: resistência (suficiente para 4 pavimentos), custo mais baixo, conforto térmico e acústico.

A Nobre Construções em EPS, que já fez entregas e está conduzindo obras simultâneas em Macapá, Porto Grande e até na Guiana Francesa, está mostrando essa novidade na Expofeira do Amapá.

Nos dias 28 e 29 de setembro, um curso presencial com Gabriel Oliveira, o maior especialista em EPS do país, vai compartilhar conhecimento com construtores do Amapá.

Mais informações e orçamentos pelo 98125-1817 (WhatsApp, Matheus Nobre).

Reportagem: Seles Nafes e Caio Lucas Silva.