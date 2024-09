Esquina coleciona acidentes de trânsito em Macapá

Obra de água e esgoto estaria atrapalhando o trânsito e ajudando a causar os acidentes

Compartilhamentos

Por INIVAL SILVA

Uma esquina no bairro do Buritizal, na zona sul de Macapá, coleciona acidentes de trânsito. Na manhã desta sexta-feira (13), um ciclista foi atropelado e o motorista fugiu do local em mais uma ocorrência que deixou moradores preocupados.

O cruzamento complicado fica na Avenida Diógenes Silva com a Rua Barão de Mauá. O vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que um HB20 atropela um ciclista na beira da pista.

A vítima passava ao lado de carros estacionados quando foi atingida. O motorista seguiu como se nada tivesse acontecido, e o ciclista foi amparado por moradores com ferimentos leves. A bicicleta ficou bastante danificada.

“Eu vinha na rua e ouvi aquele barulho atrás de mim. O carro foi desviar de um buraco e me pegou. Ele disse que ia embora e foi. Anotaram a placa do carro”, comentou o pintor Raimundo Oliveira, dono da bicicleta.

Mais uma vez, moradores se esforçaram, depois do acidente, para sinalizar o local com tijolos e até um tronco de árvore.

Eles acreditam que parte da culpa dos acidentes é de uma obra de água e esgoto, além é claro, da irresponsabilidade de motoristas. Esse foi o terceiro acidente em uma semana no local.

O local está constantemente encharcado, e o asfalto afundou onde houve recapeamento sem muita qualidade.

Motoristas são obrigados a desviar para a outra faixa para fugir do buraco, uma situação que já ocorre há pelo menos dois meses.