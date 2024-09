Estudante de 15 anos morre ao tentar defender amigas em assalto

Menino teria tentado defender as amigas do assaltante

Por RODRIGO DIAS

Um estudante de apenas 15 anos foi morto a facadas, no início da tarde desta segunda-feira (9), durante um assalto no Bairro do Trem, região central de Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN, João Vitor da Silva Monteiro havia saído da Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, onde era aluno, e seguiu até a Praça Nossa Senhora da Conceição para encontrar com amigas.

Foi nesse momento que duas delas foram abordadas por um assaltante com uma faca. As adolescentes entregaram os pertences para o bandido. João Vitor, no entanto, tentou impedir que o criminoso fugisse, e acabou sendo golpeado duas vezes no peito.

Um vídeo que está circulando em grupos de WhatsApp mostra o menino sendo socorrido por populares, já inconsciente e com muita perda de sangue.

O estudante ainda foi socorrido para o Hospital de Emergência, mas acabou falecendo antes da cirurgia, segundo fontes da unidade consultadas pelo portal.

Vários parentes de João Vitor estão no HE, e conversaram com dois delegados da Polícia Civil. Um vídeo chegou a ser divulgado nas redes sociais com uma prisão do suposto criminoso, mas essa informação foi desmentida pelos policiais. As buscas pelo homicida prosseguem.

Até às 13h50, a mãe do garoto ainda não havia sido avisada da tragédia. O Portal SN apurou que ela não atendeu nenhuma das chamadas feitas até agora por parentes e nem pelo hospital. João Vitor morava com a mãe no Bairro Jesus de Nazaré, próximo do Aeroporto de Macapá.