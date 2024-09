Estudante desaparecida há uma semana é encontrada morta no Jari

Caso é tratado como feminicídio, e ex-namorado é o principal suspeito

Por OLHO DE BOTO

A estudante que estava desaparecida havia quase uma semana no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, no sul do Amapá, foi encontrada morta, na manhã desta sexta-feira (13). Jamilssa Lobato dos Santos tinha apenas 17 anos.

O corpo foi encontrado em um terreno atrás de uma UBS, na Rua Esplanada, no bairro do Agreste. Há sinais de violência, mas a polícia ainda aguarda resultado da perícia para determinar como ela foi morta. A jovem ainda estava com o uniforme da escola.

Jamilssa estava sumida desde a última segunda-feira (9). Ela foi vista pela última vez em frente à Escola Estadual Mineko Hayashida, onde era aluna, por volta das 17h30. O corpo dela encontrado hoje ainda estava com o uniforme da escola, e estava de bruços.

Segundo fontes da investigação consultadas pelo Portal SN, o ex-namorado dela é o principal suspeito do feminicídio.

“Ele estava colaborando desde o início das investigações, e hoje chegou a estar aqui na delegacia prestando informações. Uma hora dizia que era namorado, outra dizia que era ex-namorado”, informou a fonte.

Depois que o corpo foi encontrado, Emerson Gabriel não foi mais localizado.

O delegado José Amauri, na Delegacia de Infância e Juventude de Laranjal do Jari, pediu a prisão preventiva dele, mas o magistrado da cidade ainda não se manifestou.

Emerson foi encontrado por volta das 14h30, já em Almeirim (PA), com uma sacola de roupas. Ele foi conduzido de volta a Laranjal do Jari para prestar depoimento.