Estudante do ensino especial cria protótipo de barco acessível para autistas e cadeirantes

Realizada em Macapá, Feira de Ciências e Engenharia do Amapá tem mais de 100 projetos inocadores.

Por RODRIGO DIAS

A XII Feira de Ciências e Engenharia do Amapá (Feceap) está surpreendendo os visitantes com mais de 100 projetos inovadores. Entre eles, uma ideia simples tem se destacado: o “Barco Acessível”, criado por pelo estudante Alerrandro da Silva Souza, um jovem de 15 anos do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que estuda na Escola Estadual José Ribamar Pestana, em Santana, a 17 km de Macapá.

Alerrandro tem um diagnóstico de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e foi matriculado inicialmente como deficiente intelectual – o que tornou sua história ainda mais em um exemplo de superação.

De acordo com a professora, Laudicléa Pires, ele chegou à escola com medo, carregando traumas de uma experiência negativa anterior, onde teria sido maltratado por uma professora, por não conseguir aprender.

“Em 2020, no meio da pandemia, começamos a trabalhar com ele à distância, enviando material e realizando aulas online. Em apenas um ano, ele se alfabetizou, e foi aí que vimos que ele tinha um talento incrível, e não uma deficiência”, lembra a professora.

Apaixonado por barcos, Alerrandro costumava levar pequenas miniaturas para a escola. Inspirado pela história de sua professora, que ficou cinco anos em uma cadeira de rodas após ser acometida por um tumor, ele decidiu que poderia fazer mais do que sonhar: queria mudar a realidade das pessoas com deficiência.

Com a ajuda de Laudicléa, começou a pesquisar. Não existem barcos com elevadores na região. Pessoas cadeirantes, quando viajam entre o Amapá e Belém, são acomodadas junto às cargas. Essa realidade tocou profundamente o jovem inventor. Professora e aluno visitaram a Marinha, a prefeitura e os técnicos que estão construindo o novo porto de Santana.

Foi então que Alerrandro decidiu criar um protótipo de barco com acessibilidade. Usando materiais reciclados, ele construiu o modelo em apenas um mês, com o objetivo de chamar a atenção para o problema nas embarcações da Amazônia.

Ele quer que seu projeto inspire mudanças – quem sabe até novas leis – para garantir o direito de todos viajarem com dignidade. O barco foi batizado de Romeu Sassaki, em homenagem ao pioneiro da inclusão e acessibilidade no Brasil.

“Desenhar e criar são minhas paixões”, disse Alerrandro, com um sorriso tímido, enquanto mostrava seu barco, um símbolo de um futuro mais acessível para todos.

Além do projeto ser uma promessa de inovação, ele também é um convite à reflexão sobre a inclusão. Quem quiser conferir de perto o “Barco Acessível” e muitos outros projetos surpreendentes, pode visitar a Feira de Ciências e Engenharia, que acontece na Escola Estadual Tiradentes, no Bairro Santa Rita, até o dia 27.

O evento, organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), tem como protagonistas alunos de escolas públicas e privadas do Amapá, de outros estados e até de outros países.

Os projetos com as melhores avaliações receberão premiação em dinheiro, no valor de R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro.