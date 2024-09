Estudantes de jogos eletrônicos criam game e encontram carreira para o futuro

O jogo de 15 fases foi exibido na Expo Game, realizada na Expofeira deste ano

Da REDAÇÃO

Durante 11 dias, desenvolvedores, estudantes e apaixonados por jogos eletrônicos se encontraram no maior evento do segmento, a Expo Game, que aconteceu pelo segundo ano consecutivo na Expofeira do Amapá. Foram mais de 900 visitantes por dia dentro do estandes do evento, organizado pela Federação Amapaense de Jogos Eletrônicos. Entre os expositores, dois estudantes mostraram um jogo que promete ser inspiração para outros meninos e meninas. Reportagem de Seles Nafes e Caio Lucas Silva.