Ex-vereador cassado por fraude em partido tenta voltar à Câmara

Este ano, a Câmara de Macapá cassou o então parlamentar por determinação do TRE

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-vereador de Macapá Karlyson Rebouça, beneficiado por um esquema que fraudou a cota de gênero do PRTB nas eleições de 2020, tenta voltar à vida pública, e já deu o primeiro passo nessa direção: ele teve o pedido de candidatura deferido pelo juiz Eduardo Navarro, da 10ª Zona Eleitoral.

Em janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral concluiu que o PRTB fraudou a cota de gênero, determinando a anulação dos votos do partido e a retotalização.

O TRE também ordenou que a Câmara cassasse o mandato do vereador, e empossasse o suplente Alan Ramalho (PSB). Ontem (8), o tribunal publicou no sistema o trânsito em julgado do processo de candidatura.

O magistrado entendeu que foram preenchidas todas as formalidades, não houve notícia de impugnação ou inelegibilidade, e que Karlyson tem o direito à candidatura.

Agora, ele é filiado ao PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.