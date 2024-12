ExpoAgro de Tartarugalzinho confirma primeira grande atração

Evento, realizado no município a 330 km de Macapá, chega a sua segunda edição.

A maior feira agropecuária do interior do Amapá, ExpoAgro de Tartarugalzinho, a 330 km de Macapá, confirmou a sua primeira grande atração nesta quarta-feira (4). O cantor “Nadson, O Ferinha” se apresentará no show de encerramento, no dia 12 de outubro, prometendo agitar o público com seus maiores sucessos, incluindo o hit “Cadê seu namorado moça”.

O evento é uma vitrine para o potencial agrícola de Tartarugalzinho, e eventos como esse reforçam a importância da agricultura para a sustentabilidade econômica do município, além de consolidar a feira como um marco cultural e econômico no calendário do Amapá.

A II ExpoAgro, que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de outubro, busca fortalecer o setor produtivo e agropecuário da região, atraindo expositores e visitantes de todo o estado. A feira também movimenta a economia local com a geração de empregos temporários, incremento do turismo e oportunidades para comerciantes e empreendedores.