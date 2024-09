Expofeira: Gaby Amarantos fará ‘dobradinha’ com Letícia Auoly

Show acontece em Macapá no encerramento da 53ª Expofeira do Amapá, no dia 8 de setembro.

Por RODRIGO DIAS

A cantora paraense Gaby Amarantos fará uma participação especial na “Farra da Exxxtourada” com Letícia Auolly durante o encerramento da 53ª Expofeira do Amapá, no dia 8 de setembro.

A informação foi confirmada pelo governo do estado através das redes sociais. O mega show será realizado na Arena Rio Amazonas.

Gaby Amarantos, vencedora do Grammy Latino de 2023 na categoria de ‘Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa’, teve sua obra musical recentemente reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, por meio do Projeto de Lei nº 714/2023, aprovado nesta terça-feira (3) pela Assembleia Legislativa do Pará.

A artista paraense é considerada o maior nome do tecnobrega no mundo.