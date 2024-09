Facção que queria eleger membro para a Câmara de Vereadores é alvo de operação

Operação Herodes cumpriu 17 mandados de busca e apreensão

Da REDAÇÃO

Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Federal, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco), deflagrou a Operação Herodes. O objetivo da ação é investigar um esquema envolvendo tráfico de drogas e financiamento de campanha eleitoral.

Segundo informações da investigação, um candidato à Câmara de Vereadores de Macapá estaria recebendo apoio financeiro de uma facção criminosa com forte atuação no Estado. A facção teria o objetivo de infiltrar um de seus membros na política local, garantindo assim, a possibilidade de influenciar as decisões legislativas em favor da organização criminosa.

A operação cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, além de seis mandados de prisão preventiva em locais estratégicos de Santana e Macapá, incluindo os bairros Universidade, Congós, Santa Rita, conjunto habitacional Macapaba, e a região central da capital.

Além de ser apontado como candidato financiado pela facção, o investigado teria participado da organização de uma fuga de detentos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Conforme as investigações, ele teria forjado um laudo médico falso para garantir que um comparsa recebesse tratamento domiciliar, facilitando sua fuga do sistema prisional.

Relatos também indicam que a campanha do candidato estaria sendo fortalecida por ameaças aos moradores das áreas dominadas pelo tráfico, forçando-os a votar no candidato apoiado pela facção.

Os investigados poderão responder por crimes como coação eleitoral, compra de votos, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O nome do candidato e o partido não foram divulgados pela PF, mas ele seria um advogado.

A Polícia Federal destaca que o objetivo da Operação Herodes é garantir a integridade das eleições no Amapá e assegurar o estado democrático de direito.