Faccionado procurado por tentativa de homicídio em Santana é preso em Curitiba

Foragido estava morando no Bairro Umbará, na capital paranaense.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem de 32 anos, procurado por tentativa de homicídio em Santana, no Amapá, foi preso no Bairro Umbará, em Curitiba, Paraná. O mandado de prisão, cumprido na quinta-feira (26), havia sido expedido em agosto, após a conclusão da investigação sobre o crime, que ocorreu em abril de 2023 no Bairro Fonte Nova, em Santana.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana e a Polícia Civil do Paraná, que recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito. A operação foi realizada pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, sob a coordenação do delegado Felipe Boffo.

Além de ser acusado de tentativa de homicídio, o homem também é suspeito de integrar uma organização criminosa. Caso seja condenado, ele poderá enfrentar uma pena de até 38 anos de reclusão.

O delegado Leonardo Alves, da Polícia Civil do Amapá, agradeceu pela colaboração entre as equipes dos dois estados.

“Essa atuação conjunta foi fundamental para localizar e prender o suspeito, garantindo que ele responda pelos crimes cometidos”, afirmou Alves.

O suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, permanecerá preso à disposição da Justiça. A polícia não deu mais detalhes sobre o crime.