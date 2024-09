Festival Literário: 40 artistas se apresentarão em escolas públicas do AP

CULTURA DO AMAPÁ

CULTURA DO AMAPÁ

Inscrições começaram ontem, 12

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Começaram ontem (12) as inscrições para artistas interessados em participar da 3ª edição do festival literário Flimac na Escola, que será realizado entre 20 e 24 de setembro, em Macapá.

São 25 vagas para poetas e 15 para contadores de história. As inscrições são online até o dia 14, num formulário (clicando aqui) onde o artista deverá enviar uma carta de adesão de no máximo uma lauda, explicando a motivação para participar do festival.

Os cachês são de R$ 300. Os selecionados serão comunicados sobre o dia, local e horário das apresentações, que ocorrerão nas escolas estaduais Prof.ª Maria Cavalcante de Azevedo Picanço, Maria do Carmo Viana dos Anjos, Rivanda Nazaré da Silva Guimarães e Prof.ª Nancy Nina da Costa.

O Festival Literário de Macapá é uma realização do Coletivo Juremas e da Produtora Cultural ÓI Noiz Akí, em parceria com o Governo do Amapá e senador Randolfe Rodrigues (PT).