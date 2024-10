Foragido flagrado com drogas dá nome do irmão para tentar se livrar

Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um foragido, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite deste sábado (28), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A ação conjunta entre o 12º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal ocorreu após uma denúncia anônima sobre a comercialização de entorpecentes no Bairro Nova Esperança.

Segundo o tenente A. Leite, ao chegarem ao local, alguns indivíduos pularam no rio e conseguiram fugir, mas Gabriel Serrão Viana, de 30 anos, foi capturado.

Com ele, foi encontrada uma mochila contendo maconha, várias porções de cocaína, duas balanças de precisão, um caderno com anotações da contabilidade do tráfico, três celulares, dinheiro em espécie e uma faca.

Contra Gabriel havia um mandado de prisão por ameaça. Antes de ser levado à delegacia, ele tentou enganar a polícia fornecendo o nome de seu irmão, Rafael, que não tem pendências com a Justiça.