Foragido que usava nome de irmão morto cai em tiroteio com o GTA

O confronto ocorreu na tarde deste domingo (22), no Bairro Pacoval, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido que usava a identidade de seu irmão já falecido foi morto ao trocar tiros com uma patrulha terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA), na tarde deste domingo (22), no Bairro Pacoval, em Macapá. O confronto ocorreu em via pública durante a Operação Protetor.

Rogério dos Santos Ferreira, de 36 anos, tinha três mandados de prisão em aberto por homicídio, roubo e posse ilegal de arma de fogo. Ele também costumava se passar por policial e, em uma de suas ações, foi preso com 45 munições de calibre 38 e seis rádios comunicadores.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, as buscas pelo criminoso começaram na noite anterior, mas ele conseguiu fugir após atacar a tiros uma equipe do serviço de inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No domingo, Rogério foi localizado enquanto transitava de motocicleta com a esposa. Informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) indicavam que o casal estaria a caminho de vender duas armas de fogo ao crime organizado.

Ainda segundo o capitão Bryan, Rogério desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade. Ao perceber que estava sendo alcançado, abandonou a mulher e a moto, disparando contra os policiais.

No revide, ele foi atingido e morreu em frente a um estabelecimento comercial. Além da arma que portava, a polícia encontrou outra pistola com sua esposa, identificada como Hellen. Ela foi presa e levada para o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.