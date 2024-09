Furlan mantém secretário alvo de operação e insinua que PF faz a ‘velha política’

Prefeitura alega que rescindiu contrato cm a empresa que acusa secretário de pedir propinas

Por SELES NAFES

A Prefeitura Municipal de Macapá divulgou uma nota onde afirma que está acompanhando de perto as investigações da Polícia Federal, que envolvem o secretário de Obras, Cássio Cruz, um dos alvos da operação que investiga o pagamento de propinas na obra da Praça Jacy Barata Jucá. Mesmo com as investigações em andamento, a administração municipal decidiu manter o secretário em seu cargo.

A operação da Polícia Federal foca na suspeita de irregularidades no pagamento de propinas relacionadas à obra da praça, que custou R$ 10 milhões e foi inaugurada em junho deste ano.

Apesar disso, a prefeitura alega que já havia adotado medidas preventivas antes mesmo da investigação, rescindindo o contrato original e tomando providências para garantir o interesse público.

Causa estranheza, segundo a prefeitura, o fato de a operação ter sido deflagrada às vésperas da eleição municipal.

Mais cedo, o prefeito Dr Furlan divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde afirma que a operação lembrou episódios da campanha de 2022, quando a esposa dele foi candidata ao Senado.

Para ele, a operação da PF representa o “desespero” em reta final de campanha. Acompanhe.