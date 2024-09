Candidato a prefeito pelo PSTU foi o segundo entrevistado da rodada do Portal SN

O candidato do PSTU a prefeito de Macapá, o professor Gianfranco Gusmão, voltou a defender que a prefeitura assuma a gestão do transporte público para garantia de direitos trabalhistas e atendimento da população. O professor diz que o morador de Macapá agoniza na saúde. Ele e o vice, Carlos Paiva (que é rodoviário), falaram sobre esse tema na segunda entrevista da rodada do Portal SN, aos repórteres Seles Nafes e Caio Lucas Silva.