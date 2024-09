Gilvam fala em ‘bando dos 4’ e diz que asfalto em Macapá foi ‘mão de cal’

O candidato a prefeito de Macapá pelo Avante foi o 3º entrevistado da rodada do Portal SN

Compartilhamentos

Do EDITOR

O candidato a prefeito de Macapá pelo Avante, Gilvam Borges, voltou a defender propostas de campanhas passadas, como a criação de uma Secretaria da Desburocratização, mas defendeu a manutenção da Guarda Municipal. No entanto, não poupou munição contra a gestão do atual prefeito Dr Furlan (MDB), afirmando que ele recebeu uma prefeitura como muito dinheiro em caixa, mas que foi capaz apenas de ‘pintar com cal’ a cidade, numa espécie de maquiagem. Entrevista dada a Seles Nafes e Caio Lucas Silva.