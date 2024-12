Governo autoriza mineração de ouro em Porto Grande

A cooperativa de 400 famílias de garimpeiros recebeu a licença assinada pelo governador Clécio

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), entregou a licença de instalação para a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Vila Nova, beneficiando cerca de 400 famílias de garimpeiros em Porto Grande, a 105 km de Macapá. A licença permitirá a retomada das atividades minerárias na região, após três anos de paralisação.

O processo cumpriu todas as exigências legais e ambientais. A ação faz parte de uma estratégia do governo para estimular a mineração sustentável e gerar emprego e renda na região.

O evento, ocorrido em Porto Grande, foi mercado pela assinatura da Licença de Instalação (LI), emitida pelo Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá (Imap), viabilizando a operação de uma usina de concentração de ouro.

“Estamos trabalhando para garantir a mineração sustentável, com emprego e renda para as famílias, mas com responsabilidade ambiental. Essa licença representa a possibilidade de crescimento econômico e social, em conformidade com a lei”, destacou o governador.

O presidente da Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Vila Nova, Pedro Carneiro, disse que pediu ajuda ao governo após três anos sem conseguir lidar com a situação.

“Estávamos passando por momentos difíceis, nossa cooperativa e a comunidade, pois o garimpo é o principal sustento dessa região. O governador Clécio Luís é o primeiro gestor estadual que está pisando no Vila Nova, e honrando o compromisso com a comunidade, trazendo essa licença tão importante, que vai nos permitir voltar a trabalhar”, afirmou Carneiro.

O governador reforçou que a licença de instalação e o cumprimento das normas ambientais representam um compromisso do governo estadual em garantir o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental.

COMUNICADO PARA A IMPRENSA

26/9/2024

A Mina Tucano informa que jamais teve ou tem qualquer tipo de relacionamento, acordo, negócios, contratos e contato com a Cooperativa dos Garimpeiros do Vale do Vila Nova, sendo inverídicas as informações que citam seu nome na notícia veiculada pelo Portal Seles Nafes com o título “Governo autoriza mineração de ouro em Porto Grande”.

É importante ressaltar que a Mina Tucano possui Alvará de Lavra concedido pela Agência Nacional de Mineração (ANM), que a autoriza a realizar o beneficiamento e comercialização do ouro extraído da poligonal que compreende a área cedida a ela pela União, sendo proibida qualquer tipo de atividade fora dos limites estabelecidos no referido Alvará de Lavra, como é erroneamente informado na notícia mencionada acima.

Como uma empresa que sempre exerceu suas atividades nos estritos limites legais, a companhia esclarece que possui todas as certificações e licenças necessárias à sua atividade, notadamente, para promover a extração, beneficiamento e comercialização do ouro extraído de suas jazidas, de modo que toda a sua produção tem lastro e origem legais, obedecendo à legislação pátria, normas de ESG, bem como a legislação trabalhista, de meio ambiente e segurança do trabalho.

Em nome da ética e da transparência que sempre permearam a comunicação da Mina Tucano, inclusive com a imprensa, a empresa solicita a retirada da informação e segue à disposição para qualquer novo esclarecimento que seja necessário.