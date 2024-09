Lucas 6

Pessoas que menos confiam nos outros, são as menos confiáveis. Pessoas não amáveis, são as que menos amam. A psicologia identifica isso como projeção. Ou seja, é quando projetamos nos outros aquilo que somos. Em Lucas 6, vemos Jesus falando exatamente sobre isso, a hipocrisia. Tenha uma ótima quarta-feira (18) com o nosso Deus!