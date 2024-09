Homem é executado na frente da esposa e do filho de 5 anos

Crime ocorreu em uma vila de quitinetes na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento em liberdade condicional foi executado na madrugada desta terça-feira (10), enquanto dormia com a esposa e o filho de 5 anos em uma vila de quartos localizada no bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Alexsandro Lima Mendes, de 28 anos, tinha passagens pelo sistema prisional do Amapá por roubo e já havia escapado de outros dois ataques a tiros. Por conta disso, vinha mudando de endereço e estava há apenas uma semana na vila, localizada na Avenida Terra.

Segundo investigações das Polícias Civil e Militar, o homicídio foi cometido por dois atiradores ainda não identificados, que arrombaram a porta do quarto e dispararam contra a vítima. Na cena do crime, os peritos encontraram onze cartuchos de pistola 380.

Após a execução, os assassinos fugiram em direção a uma área de pontes controlada por uma facção criminosa e desapareceram. A suspeita é de que o crime esteja relacionado a um acerto de contas com o crime organizado.

Incursões foram feitas na área, mas as várias rotas de fuga dificultaram a ação policial e ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios prosseguirá nas investigações.