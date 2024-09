Homem que incendiou a casa da ex por ela não atender ligações diz estar arrependido

Crime aconteceu na noite de 5 de setembro, no Bairro Jardim Felicidade 2, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 53 anos, que incendiou a casa da ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento, foi preso nesta segunda-feira (9). O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), em Macapá.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 5 de setembro, no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte da capital. Inconformado com a separação, o infrator já vinha perseguindo a vítima há alguns dias.

Segundo o delegado Bruno Braz, titular em exercício da DCCM, no dia do incidente, após ter diversas ligações rejeitadas pela ex-companheira, o homem pulou o muro da casa, espalhou álcool no local e ateou fogo com um isqueiro. A residência sofreu perda total, mas, por sorte, não havia ninguém no imóvel no momento.

“Tão logo tomamos conhecimento do fato, a delegada Ana Maria, plantonista da DCCM, solicitou a prisão do autor, e ele se entregou na manhã de ontem, dia 9, no Ciosp do Pacoval”, informou o delegado.

Em depoimento, o homem confessou o crime e disse estar arrependido. Após a audiência de custódia, ele foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).