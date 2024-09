Homem que matou namorado da prima em bar no Pará é preso em Macapá

Foragido foi localizado no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem procurado na capital paraense estava escondido na capital amapaense e foi descoberto por agentes do Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Amapá – em uma ação conjunta com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil do Pará.

Jacob Barroso Frankis Filho é condenado judicialmente pela prática do crime de homicídio. Segundo a investigação, no dia 14 de junho de 2008, em um bar denominado “Bar do Chico”, localizado no Bairro Guamá, periferia de Belém (PA), o acusado disparou três vezes com arma de fogo contra um homem.

O motivo do crime teria sido ciúmes. Frankis Filho teria tido um relacionamento amoroso com a própria prima, mas havia se separado e a vítima estaria com ela. Ele avistou a prima e a vítima no bar e, sem qualquer discussão, disparou contra a homem e empreendeu fuga. A vítima não resistiu e faleceu.

Frankis Filho foi investigado e condenado à revelia. A polícia do estado vizinho entrou em contato com a polícia amapaense, que conseguiu localizar e prender o foragido no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá. Ele será recambiado ao Pará nos próximos dias.