Icetec: Fábrica do Amapá é sensação na Expofeira com máquinas de produzir gelo

Empresa vendeu todas as máquinas levadas para a exposição e recebeu quase uma centena de pedidos de orçamento

Uma das sensações da Expofeira do Amapá neste ano foi a Icetec, uma fábrica amapaense situada na zona oeste de Macapá, e que surpreendeu o mercado ao apresentar no evento suas máquinas de produção de gelo.

Com tecnologia própria que permite a operação remota graças à internet, as máquinas produzem entre 800 quilos e 1,5 mil quilos por dia, dependendo do modelo, e são ideais para o comércio, indústrias de panificação, peixe e do açaí, entre outros segmentos.

“No horário de pico, você pode parar ela remotamente para otimizar o consumo de energia”, explica o diretor da Icetec, Teófilo Alcolumbre.

Basicamente, as máquinas possuem dois cilindros que recebem gás e água, e fazem um ciclo de gelo a cada 12 minutos. Elas são capazes de produzir 60 quilos por hora.

As três máquinas levadas para a Expofeira foram vendidas no estande, e outros 93 pedidos de orçamento foram realizados durante os 9 primeiros dias de evento, com expectativa de venda para depois da feira. (Fale com a Icetec pelo 99109-6204)

“Mas vamos atender pedidos, com tempo de espera entre 15 e 30 dias”, acrescenta.

Mais detalhes na reportagem acima, com Seles Nafes e Caio Lucas Silva.