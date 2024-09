IMMES pode ter curso de medicina em 2025

A faculdade privada com a maior quantidade de cursos em saúde quer dar mais um passo adiante

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Dona de uma extensa grade de cursos voltados à saúde e ciências humanas, a Faculdade IMMES, de Macapá, planeja dar um passo adiante. E um grande passo. Ter o tão sonhado curso de medicina. Um planejamento está sendo feito para participar do edital que pode credenciar a faculdade para esse feito.

O edital foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) e o Programa Mais Médicos, com prazos abertos para propostas até outubro. A faculdade aposta em sua capacidade de planejamento, estrutura física e excelência em ensino para ter a autorização.

“Existe a intenção participar do edital para o curso de medicina, já que o processo ainda está aberto pelo MEC e Mais Médicos”, confirma a diretora do IMMES, Maria do Carmo.

Se tudo der certo, é possível que em agosto de 2025 esse processo de autorização seja concluído. IMMES já tem outros cursos diretamente ligados à saúde, como farmácia, fisioterapia, nutrição e odontologia, além de psicologia (ciências humanas).

Na semana passada, a faculdade fez uma maratona de “cerimônias do jaleco”, solenidades que tradicionalmente envolvem calouros e seus familiares.

No entanto, algumas turmas começaram em plena pandemia, por isso, só agora foi possível realizar esses momentos tão especiais. A cerimônia do jaleco das turmas de psicologia, por exemplo, que já estão no 8º e 10º semestre, tiveram um gostinho especial de reta final de curso.

“É um sentimento de gratidão. Estamos vestindo uma grande responsabilidade. Tenho uma paixão pela parte jurídica e infantil, a psicologia é muito ampla”, disse o acadêmico Manrique Moraes.