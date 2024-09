Incêndio deixa escola ribeirinha em ruínas

Fogo começou por volta das 22h e consumiu o prédio da unidade de ensino em Ipixuna Miranda, no Distrito de Carapanatuba

Por RODRIGO DIAS

A Escola Estadual João Maciel Amanajás, localizada na comunidade Ipixuna Miranda, distrito de Carapanatuba, em Macapá, foi completamente destruída por um incêndio na noite de quinta-feira (27).

O fogo começou por volta das 22h, e vídeos mostram moradores tentando conter as chamas, sem sucesso, enquanto o prédio de madeira, com dois andares, era consumido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido à distância, pouco pôde ser feito. Nesta sexta-feira (27), uma equipe foi enviada ao local para realizar a perícia que determinará as causas do incêndio.

A secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, informou que a escola, que atende mais de 120 alunos, estava vazia no momento do incidente. Equipes da Secretaria de Educação (Seed) já estão se mobilizando para providenciar um novo local para os alunos e garantir a continuidade do ano letivo.

O prédio incendiado era alugado, e a secretária já entrou em contato com a proprietária para prestar solidariedade.

“Na escola, nós atendemos alunos dos anos iniciais, do 3º ao 5º ano, e alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio no sistema modular. Quanto ao reinício das aulas, já estamos identificando um prédio para relocação. Também já conversei com a proprietária do imóvel, que está muito abalada, e manifestei nossa solidariedade”, declarou Sandra.

A Seed também está em tratativas com os moradores para a construção de um prédio próprio na comunidade. Após concluir compromissos na capital, a secretária visitará a área com representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) para discutir as próximas ações.