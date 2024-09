Incêndio ‘repetido’ em terreno baldio preocupa moradores no Igarapé da Fortaleza

Chamas chegaram perto das residências no bairro, localizado em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Pela segunda estiagem seguida, um incêndio atingiu a vegetação de um grande terreno baldio no Bairro Igarapé da Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá. O fogo se espalhou rapidamente pelo mato seco.

O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas, mas não soube informar a causa do incêndio. A suspeita é de que a ação humana, como a prática de jogar bitucas de cigarro, possa ter provocado o fogo. No entanto, os moradores acreditam que o acúmulo de lixo no terreno tenha sido o fator desencadeante.

Eles ficaram apreensivos, pois em 2023, chamas na mesma área causaram muita fumaça e quase atingiram casas nos arredores.

“Infelizmente, não sabemos ao certo como começou, porque no ano passado também não conseguimos identificar a origem. O medo é que estamos apenas no início do verão, e já tivemos esse primeiro incêndio. Não queremos que aconteça como no ano passado, quando as pessoas ficaram desesperadas e algumas tiveram que tirar seus pertences de casa. A situação está muito perigosa”, alerta o autônomo Antônio Conceição.

Segundo o sargento Gemaque, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Santana, a ocorrência foi atendida em um terreno particular. Uma das dificuldades enfrentadas pela equipe é o acúmulo de lixo em alguns pontos do terreno e o fato de que, sempre que são acionados, encontram o portão trancado. Em 21 de setembro do ano passado, um incêndio no mesmo local causou pânico entre dezenas de famílias residentes no bairro. A fumaça e o risco de o fogo atingir as casas foram grandes.

“Depois daquele incêndio do ano passado, muitas crianças e idosos tiveram problemas respiratórios por inalar a fumaça. Esperamos que os donos desse terreno, que não sabemos quem são, tomem alguma providência. Estamos correndo perigo”, finalizou a dona de casa Alda Santos.