Irmãos morrem em colisão frontal na BR-156

Acidente ocorreu nas proximidades do Distrito do Maracá, no município de Mazagão, a cerca de 140 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um grave acidente de trânsito na BR-156, nas proximidades do Distrito do Maracá, no município de Mazagão, resultou na morte de dois homens nesta sexta-feira (6). O choque frontal envolveu dois veículos, um Chevrolet Celta e uma picape Volkswagen Amarok, e ocorreu a cerca de 140 km de Macapá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as mortes dos ocupantes do Celta foram instantâneas. Os corpos ficaram presos nas ferragens. As identidades e idades dos dois homens não foram divulgadas pelas autoridades, mas eles são dois irmãos, que moram no município de Laranjal do Jari, a 289 km de Macapá, e estavam indo para a capital buscar uma irmã.

Na Amarok estavam três pessoas, pai, mãe e filho (criança). A família saiu ilesa.

A perícia ainda vai confirmar as causas do acidente, no entanto, parentemente, o Celta teria perdido o controle e invadido a contramão, vindo a se chocar frontalmente com a Amarok. A colisão ocorreu em um trecho de estrada de terra, que se estende por boa parte da rodovia que interliga as regiões sul e norte do estado. A via está muito seca por conta da estiagem, o que a torna muito mais perigosa por conta do risco de derrapagaem e das ‘cortinas’ de poeira que se levantam da estarada com o fluxo de veículos.

As imagens do local que circulam nas redes sociais dão ideia da violência do impacto. O Celta aparece completamente destruído, com a estrutura deformada e retorcida. A frente do veículo foi esmagada, dificultando o trabalho de remoção das vítimas que ficaram presas nas ferragens. A picape Amarok também teve avarias, com a frente destruída.