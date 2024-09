“Já peguei chifre e é top o som deles”, diz fã que invadiu palco e abraçou DJ do Carabao

FESTIVAL DO ABACAXI NO AP

Thiago Henrique é fã da aparelhagem e seus DJs, que se apresentaram em Porto Grande, a

Por RODRIGO DIAS

Um dos momentos mais aguardados do 1º dia do 30º Festival do Abacaxi, em Porto Grande, a 102 quilômetros de Macapá, foi o show do Carabao.

Desde que a participação da aparelhagem paraense foi anunciada no evento, que valoriza a economia local, Thiago Henrique, um jovem fã, começou a se organizar para acompanhar o grupo.

Quando o DJ Tom Máximo agitou a multidão na madrugada deste sábado (28), Thiago decidiu que era o momento de abraçar seu ídolo pessoalmente. Para isso, o auxiliar de salgadeiro não hesitou em invadir o palco.

“Sou fã deles, já levei chifre, mas o som deles é top. Eu sempre escuto tomando umas e pensando. Subir no palco foi no impulso. Se foi certo ou não, não sei, mas valeu a pena”, comentou.

O evento também reuniu várias famílias, como a de Neuraci Coimbra, que aproveitou o show ao lado do filho e do esposo.

“Adoro essa festa, e o Carabao me fez vir de Macapá para cá. Foi maravilhoso! Afinal, a gente precisa de uma pausa no trabalho para se divertir um pouco. A festa está linda, vou ficar os três dias”, afirmou.

A programação, que ainda contou com as apresentações da banda Fruto Sensual, Thiago Costa, Banda Cheiro Verde e outras atrações locais, segue neste sábado com os shows de Ximbinha e Banda, Solange Almeida, Zé Vaqueiro e DJ Lorran.